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Суд отказал в ходатайстве о выходе из колонии экс-начальника рязанского наркоконтроля Игоря Туровского
Ходатайство о смягчении приговора рассматривали 6 декабря, однако суд отказал в удовлетворении.

Суд отказал в ходатайстве о выходе из колонии экс-начальника рязанского наркоконтроля Игоря Туровского. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил «МК-Рязань» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство о смягчении приговора рассматривали 6 декабря, однако суд отказал в удовлетворении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, год назад, в 2021 году, Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего генерала Игоря Туровского, осужденного на 8 лет 6 месяцев колонии. Заключенный просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Суд отказал экс-начальнику рязанского наркоконтроля.

Туровского осудили в 2015 году, признав бывшего руководителя управления ФСКН по Рязанской области виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 8 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Плюс присудили штраф в 420 миллионов рублей, лишив звания «генерал-майор полиции» и государственных наград. В 2019 году ему уменьшили размер штрафа до 300 миллионов рублей.

Под стражу генерала взяли в октябре 2014 года, поэтому по приговору 2015 года он должен освободиться в апреле 2023 года.

До Туровского в Скопинском районе отбывал срок заключения бывший мэр Рязани Валерий Рюмин. Скопинский суд также отказывал ему в досрочном освобождении, ссылаясь на изученные характеристики.