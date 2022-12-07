Стала известна личность мужчины, стрелявшего в полицейских в Новошахтинске

В понедельник, 6 декабря, под Новошахтинском злоумышленник открыл огонь из пулемета Калашникова по сотрудникам полиции и ранил двоих.

Стала известна личность мужчины, стрелявшего в полицейских в Новошахтинске. Об этом пишет Telegram-канала BAZA со ссылкой на собственные источники.

Им оказался 38-летний дезертир, боец ЧВК «Вагнер». Мужчину осудили в 2016 году за ограбление офисов микрозаймов. Он отбывал срок в уфимской ИК-4.

В понедельник, 6 декабря, под Новошахтинском злоумышленник открыл огонь из пулемета Калашникова по сотрудникам полиции и ранил двоих.

Стрелка задержали спустя сутки в заброшенном доме около города. При задержании он оказал сопротивление.