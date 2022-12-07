Рязанцы планируют в новогодние праздники отдыхать дома

Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы планируют отдохнуть на новогодних каникулах, а также поинтересовался в отелях региона и туристском центре, где и как можно отдохнуть в Рязанской области.