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Рязанцы планируют в новогодние праздники отдыхать дома
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы планируют отдохнуть на новогодних каникулах, а также поинтересовался в отелях региона и туристском центре, где и как можно отдохнуть в Рязанской области.

Рязанцы планируют в новогодние праздники отдыхать дома. По статистике сервисов продаж билетов, более 80% россиян проведут праздники внутри страны. Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы планируют отдохнуть на новогодних каникулах, а также поинтересовался в отелях региона и туристском центре, где и как можно отдохнуть в Рязанской области. Подробнее читайте в разделе «Публикации».