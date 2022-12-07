Под Рязанью задержали рецидивиста за ограбление дачи

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Под Рязанью задержали рецидивиста за ограбление дачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ночь на среду, 7 декабря, в полицию обратились очевидцы, которые рассказали, что по территории дачного поселка около Храпова ходит неизвестный мужчина с фонариком. На место выехали патрульные полицейские.

В одном из дачных домиков оперативники задержали грабителя. Он выносил из помещения различную утварь. Им оказался ранее судимый за кражи 48-летний житель Рязани. Мужчина разбил окно и проник внутрь.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).