ООН призвала прекратить боевые действия после попыток атак ВСУ на российские аэродромы

Боевые действия стоит прекратить на фоне попытки ВСУ атаковать российские аэродромы. Об этом в среду, 7 декабря, заявил представитель офиса Генсека ООН Стефани Тремблей, передали РИА Новости.

Тремблей добавила, что произошедшее — лишь повод напомнить о «необходимости достижения прекращения огня».

«Когда у нас случаются подобные ситуации, у нас нет возможности проверить такую информацию. У меня нет комментария конкретно по этой ситуации», — сказала представитель офиса Генсека ООН.