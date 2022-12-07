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Никитин: Рязанская область подтвердила полное соответствие критериям Регинвестстандарта
Во второй волне этого года внедрение Регионального инвестиционного стандарта проводилось в 33 субъектах, 31 из них, в том числе Рязанская область, подтвердили соответствие требованиям федеральной группы при Минэкономразвития России.

Во второй волне этого года внедрение Регионального инвестиционного стандарта проводилось в 33 субъектах, 31 из них, в том числе Рязанская область, подтвердили соответствие требованиям федеральной группы при Минэкономразвития России. Речь идет о пяти главных пунктах, которые в совокупности облегчат клиентский путь инвестора и упростят прохождение административных процедур. Помимо этого, элементы Регионального инвестиционного стандарта определяют принципы взаимодействия региона с инвесторами и закрепляют гарантии принятых сторонами обязательств.

«Мы шли к этому почти год. Разрабатывали и внедряли все пять необходимых элементов стандарта. Организовали работу Инвесткомитета, обеспечили утверждение Инвестдекларации, создали инвесткарту региона, а также оптимальные алгоритмы действий инвестора — свод инвестправил. Всю эту работу организовали сотрудники регионального минэкономразвития, „Корпорации развития“ и ресурсоснабжающих организаций», — отметил курирующий зампред правительства Артем Никитин.

По данным Минэкономразвития России, оценка экспертных групп на основе которой проводилась проверка соответствия требованиям регстандарта, будет учитываться и при формировании национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ. Более того, теперь инвестиционный налоговый вычет смогут получать только субъекты РФ, подтвердившие внедрение РИС. Как сообщил заместитель министра экономического развития Р. Ф. Мурат Керефов, для компенсации выпадающих доходов в федеральном бюджете заложено 5 млрд рублей.

Регионы будут подтверждать соответствие стандарту ежегодно.