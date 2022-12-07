Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2023 году
По сравнению с 2022 годом величина минимального размера оплаты труда увеличится на 6,3% и составит 16 242 рублей.
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2023 году. Об этом
Закон приняли в третьем, окончательном чтении. По сравнению с 2022 годом величина минимального размера оплаты труда увеличится на 6,3% и составит 16 242 рублей.
Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Планируется, что он вступит в силу с 1 января.