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Генсек НАТО: завершение конфликта на Украине не приведет автоматически к нормализации отношений альянса и Москвы

Завершение конфликта на Украине не приведет к нормализации отношений альянса и Москвы. Об этом в среду, 7 декабря, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, передали РИА Новости.

«Нам надо понимать, что окончание этой войны не будет означать возвращение к хорошим или нормальным отношениям с Россией. Надо быть готовыми к длительным сложным отношениям с Россией. Это означает необходимость инвестиций в нашу оборону, усиление коллективного сдерживания и обороны НАТО», — заявил он.

Представитель альянса также заявил, что долгое время НАТО пыталось выстроить конструктивные отношения с Россией и вести содержательный диалог.