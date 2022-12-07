«Единая Россия» поблагодарила активистов МГЕР и «Волонтерской Роты» за их деятельность

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в День добровольца председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак обсудили деятельность работы «Молодой Гвардии».

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в День добровольца председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак обсудили деятельность работы «Молодой Гвардии».

По словам председателя МГЕРа Антона Демидова, с начала СВО через волонтерскую работу на Донбассе и освобожденных территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. На данный момент в спецоперации участвуют 84 активиста в качестве добровольцев или мобилизованных.

Также более двух тысяч волонтеров МГЕР оказывают поддержку семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение „Единой России“ организовали обучение медсестер, чтобы девушки-активисты могли работать в больницах в Донецке, в Луганске.

Вместе с тем, на встрече представители МГЕР также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. В их числе — создание в Мариуполе центра молодежных инициатив.

Дмитрий Медведев поручил проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, „Земский учитель“.

Также он предложил ввести льготный проезд для студентов по всем регионам, включая летний период. Отдельные льготы планируют ввести для студентов-волонтеров.

Что касается рязанских волонтеров, то, по словам врио руководителя региональной партии общественной приемной „Единой России“ Елены Синицыной, регионе волонтерская деятельность активно начала развиваться в период пандемии коронавируса. И продолжает работать по сей день.

„Единая Россия“ — это прежде всего люди, их дела, поступки и неравнодушие к проблемам других граждан. В трудных ситуациях партия объединяет вокруг себя людей, волонтеров, депутатов, студентов, врачей, которые всегда готовы откликнуться и оказать посильную помощь. Региональная и местные общественные приемные партии стали первым звеном, куда граждане обращаются за решением своих проблем. В регионе волонтерская деятельность активно начала развиваться в период пандемии коронавируса. Однако сейчас наши добровольцы также не остаются в стороне. На базе региональной общественной приемной „Единой России“ продолжает работать Единый центр оказания помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. Специалисты Центра тесно взаимодействуют с волонтерскими организациями и оказывают необходимую поддержку членам семей военнослужащих. Активисты и волонтеры помогают решать бытовые задачи, оказывают адресную помощь», — сказала Синицына.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР — находится на своем месте и преодолел себя.

«Могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил Председатель «Единой России».