Зеленский заявил, что приехал в Донбасс на передовую

По этому поводу он записал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 6 декабря, приехал в Донбасс. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский пояснил, что таким образом он отметил День вооруженных сил Украины.

«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе», — сказал Зеленский.

Видеообращение записано на фоне стелы «Славянск» на подконтрольной Киеву территории ДНР.