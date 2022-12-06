Зеленский заявил, что приехал в Донбасс на передовую
По этому поводу он записал видеообращение.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 6 декабря, приехал в Донбасс. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Зеленский пояснил, что таким образом он отметил День вооруженных сил Украины.
«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе», — сказал Зеленский.
Видеообращение записано на фоне стелы «Славянск» на подконтрольной Киеву территории ДНР.