Зеленский вновь пообещал «вернуть» Донецк, Луганск и Крым

Президент Украины взял на себя обязательство отметить когда-нибудь день украинских войск на Майдане в Киеве.

Владимир Зеленский в день украинских войск пообещал «вернуть» Донецк, Луганск и Крым. Об этом передает РИА Новости .

Президент Украины взял на себя обязательство отметить когда-нибудь день украинских войск на Майдане в Киеве.

«Путь к площади Независимости лежит через освобожденный Донецк, Луганск, Крым», — сказал Зеленский.

Ранее президент неоднократно обещал «вернуть» регионы Украине.