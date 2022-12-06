В «Точке кипения» прошла интеллектуальная игра в формате КВИЗА между учениками из 15 рязанских школ

При поддержке АНО «Цифровой регион» турнир организовало городское методическое объединение учителей информатики.

В понедельник, 5 декабря, в «Точке кипения» прошла интеллектуальная игра — КВИЗ «IT-Знатоки». В ней приняли участие старшеклассники из 15 рязанских школ. При поддержке АНО «Цифровой регион» турнир организовало городское методическое объединение учителей информатики.

Ребят приветствовала директор АНО «Цифровой регион» Светлана Трыканова, напомнив, что ИТ-технологиями сейчас занимаются не только программисты и инженеры.

«Цифровые процессы проникли во все сферы деятельности. Вы можете стать юристом, специализирующимся на информационных технологиях, или бизнесменом, которому нужен цифровой сервис. В любой работе хорошие знания в ИТ — это ключ к более успешной карьере. И так как здесь собрались знатоки информатики, могу уверенно сказать: вы сделали правильный выбор», — сказала она.

Соревнование прошло в формате КВИЗа. Вопросы были ориентированы на логику, знания в ИТ и широкую эрудицию. В итоге победителями стали школьники, которые смогли показать свою подкованность в современных технологиях, терминах и новостях индустрии, а также проявили выдержку в финальном раунде, где можно было сделать ставки и рискнуть набранными баллами.

В интеллектуальной игре «IT-Знатоки» победу одержала команда школы № 17 — «Пуджики». На втором и третьем местах «Пиксели» из школы № 45 и «Информаторы лицея» из лицея № 4, соответственно. Кроме эмоций от соревновательной атмосферы и внезапных озарений все команды получили дипломы, а призеры — сувениры.