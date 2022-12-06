В Сапожковском районе водитель погиб после опрокидывания легковушки

В ДТП погиб 44-летний житель Краснодарского края.

В Сапожковском районе произошло смертельное ДТП. Подробности во вторник, 6 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в понедельник, 5 декабря, примерно в 19:10 на 54-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» в Сапожковском районе. Там 44-летний житель Краснодарского края Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель автомобиля скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.