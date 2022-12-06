В Рязанской области мужчину осудили за изнасилование несовершеннолетней сестры подруги

Следствием и судом установлено, что обвиняемый дважды совершил изнасилование несовершеннолетней сестры своей супруги.

В Рязанской области вынесли приговор жителю Спасского района 1996 года рождения, ранее судимого за групповое изнасилование. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый дважды совершил изнасилование несовершеннолетней сестры своей супруги. Вину мужчина не признал.