В Рязани выступит Сергей Лазарев с концертным шоу «Я не боюсь!»

Зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, живой звук, яркие спецэффекты, любимые хиты, музыкальные новинки.

В Рязани выступит Сергей Лазарев с концертным шоу «Я не боюсь!». Артист выступит на площадке ДС «Олимпийский» в пятницу, 9 ноября.

Зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, живой звук, яркие спецэффекты, любимые хиты, музыкальные новинки.

Как пишут организаторы, новое шоу уже превзошло по масштабу нашумевший «N TOUR» Лазарева, который собрал аншлаги в 170 городах.

«Это шоу я готовил почти год, и с нетерпением жду момента, когда покажу его своим поклонникам», — рассказал сам артист.

Также концертный тур приурочен к юбилею артиста — в следующем апреле ему исполнится 40 лет. Премьерные большие концерты уже прошли в Минске, Санкт-Петербурге и в Москве.

Теперь с новой концертной программой артист посетит Рязань.

Ограничение по возрасту 12+