В Рязани тротуары обработали от наледи

Также в городе обработали проезжую часть улиц.

В ночь на вторник, 6 декабря, в Рязани от наледи обработали тротуары. Об этом сообщил сайт мэрии.

Тротуары от наледи обрабатывали на улицах Мервинской, Крупской, Народном бульваре, Юбилейной, Московском шоссе, Урицкого, Радиозаводской, площади Попова, Есенина, Фирсова, площади Победы, Новаторов, Костычева, Западной, Птицеводов, Вознесенской, площади Мичурина, Яхонтова, Пролетарской, Зубковой, Тимуровцев, Новоселов, Советской армии, Тимакова, Касимовском шоссе.

Также проезжую часть обработали на улицах Зубковой, Новоселов, Тимуровцев, 1-м проезде Бабушкина, 6-й Линии, проезде Яблочкова, с улиц Циолковского, Горького и Новоселов вывезли снег.