В Рязани пройдет первенство региона по фигурному катанию

Соревнования проводятся в одиночном мужском и женском катании по III, II, I юношескому разряду; по III, II, I спортивному разряду и спортивному разряду КМС.

В ДС «Олимпийский» с 7 по 8 декабря состоится первенство Рязанской области по фигурному катанию. В нем примут участие фигуристы двух школ — «Олимпийский» и «Айсберг».

Соревнования проводятся в одиночном мужском и женском катании по III, II, I юношескому разряду; по III, II, I спортивному разряду и спортивному разряду КМС. Также на лед выйдут участники номинации «Дебют», «Спортивный дебют» и «Юный фигурист».

Торжественное открытие мероприятия пройдет на главной арене ДС «Олимпийский» 7 декабря в 11:45. Соревнования продлятся два дня с 9:00 до 20:00.