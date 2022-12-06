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В Рязани бригада скорой помощи спасла женщину с приступом астмы
У рязанки началась аллергия на новый парфюм коллеги. Из-за него она упала в обморок.

В Рязани бригада скорой помощи спасла женщину с приступом астмы. Подробности во вторник, 6 декабря, привела пресс-служба регионального минздрава.

Пострадавшая 28-летняя рязанка рассказала, что всегда страдала аллергией. В основном, у нее была аллергия на незнакомые продукты в рационе, поэтому у нее уже налажен свой режим питания. Однако недавно у нее началась сильная аллергия на парфюм — коллега по работе надушилась новым парфюмом и в помещении аромат быстро распространился.

«Никогда не было аллергии на запахи. Но тут я начала сильно кашлять. Не могла остановиться, в груди появились хрипы и свист. Дышать не получалось. Сознание стало уходить. Хотелось одного — хотя бы еще один глоток воздуха», — вспомнила девушка.

В результате рязанка потеряла сознание. Коллеги вызвали скорую. На вызов приехали фельдшер Ольга Маркина и медбрат Андрей Цой.

«Бригада скорой помощи спасла мне жизнь, и я очень за это благодарна. Мы с коллегами вспоминаем, как все было, и не устаем удивляться, как грамотно, профессионально, оперативно сработали медики. Как слаженно действовали в критической ситуации. Я желаю им крепкого здоровья, добра и успехов во всем», — рассказала пострадавшая.