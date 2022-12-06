В Рязани 24-летнего мужчину осудят за распостранение поддельных купюр

Следователь следственного отдела ОМВД России по Московскому району Рязани предъявил обвинение 24-летнему рязанцу за хранение и распространение поддельных денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанец бесконтактным способом приобрел несколько поддельных купюр номиналом 2000 рублей. Он оплатил фальшивые банкноты на интернет-сайте и забрал их из тайника-закладки недалеко от своего дома.

Одной из купюр он расплатился в торговой палатке, где приобрел пачку сигарет. Вторую поддельную банкноту он потратил на покупку цветов.

Полиция задержала подозреваемого. У него изъяли поддельные банкноты номиналом 2000 рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Уголовное дело направили в суд.