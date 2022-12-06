В пригороде Новошахтинска неизвестный открыл огонь по полицейским

В пригороде Новошахтинска Ростовской области неизвестный в камуфляже открыл огонь по полицейским. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сотрудникам приказали вооружиться автоматами и надеть бронежилеты. Жителей просят сидеть дома и не появляться на улице.

В городе введли план «Сирена». Полиция ищет мужчину ростом 180-190 см, одетого в камуфляж.

Предварительно, мужчина с пулеметом оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке. Двое получили ранения.