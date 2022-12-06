В Госдуме предложили выплачивать пожилым россиянам тринадцатую пенсию

Законопроект внесут на рассмотрение в парламент уже во вторник.

В Госдуме предложили выплачивать пожилым россиянам тринадцатую пенсию. Соответствующее предложение во вторник, 6 декабря, прозвучало от автора инициативы депутата Госдумы Сергея Миронова, сообщило агентство ТАСС.

Миронов пояснил, что российские пенсионеры — самая социально незащищенная категория граждан, и им требуется поддержка со стороны государства. Поэтому, если проект одобрят, каждому российскому пенсионеру в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия — тринадцатая пенсия.

Депутат добавил, что такая мера поддержки еще и финансово обезопасит пенсионера, так как многие из них перед Новым годом обращаются за кредитами в микрофинансовые организации.

Законопроект внесут в Госдуму во вторник, 6 декабря.