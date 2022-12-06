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В Ермиши открыли мемориальную доску Герою России гвардии полковнику Сергею Сухареву
Мемориальная доска появилась на доме, в котором жил Герой России Сергей Сухарев. Открытие приурочили ко Дню Героев Отечества.

В Ермиши открыли мемориальную доску Герою России гвардии полковнику Сергею Сухареву. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила пресс-служба рязанской облдумы.

Мемориальная доска появилась на доме, в котором жил Герой России Сергей Сухарев. Открытие приурочили ко Дню Героев Отечества.

Сергей Сухарев командовал десантным полком. Он участвовал в специальной военной операции и погиб в бою 15 марта 2022 года.

На мероприятии присутствовал спикер регионального парламента Аркадий Фомин. Он заявил, что жизнь Сергея Сухарева стала образцом верности служебному долгу, безграничного мужества и отваги.

«Для меня большая честь присутствовать на церемонии, почтить память воина. Героическим подвигом Сергей вписал свое имя в историю страны, историю Рязанской области. Уверен, что благодарные земляки всегда будут помнить его и воспитывать новое поколение на его примере. Хочу выразить соболезнование родным и близким Сергея. Низкий поклон его жене Ольге и маме Татьяне Николаевне. Мы всегда рядом и сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали нашу реальную помощь и поддержку», — подчеркнул Аркадий Фомин.