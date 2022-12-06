В ДТП в Курганской области погибла 23-летняя девушка

В Курганской области в ДТП погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщил портал oblast45.ru .

ДТП произошло утром 5 декабря на территории Далматовского округа. Девушка за рулем Hyundai Accent не справилась с управлением, машину занесло на «встречку», где она столкнулась с автомобилем Skoda Octavia.

Водитель скончалась на месте. Травмы получили два пассажира Skoda, их госпитализировали.

В полиции отметили, что причиной ДТП стала «недопустимо высокая при сложившихся погодных условиях» скорость Hyundai Accent.