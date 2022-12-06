В Брянской области украинские беспилотники атаковали комбинат «Слава»

Дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

В Брянской области беспилотники ВСУ атаковали комбинат «Слава». Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Комбинат расположен в 80 километрах от российско-украинской границы. Дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

«На территорию комбината залетели предположительно два беспилотника — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара удалось избежать», — говорится в сообщении Baza.

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