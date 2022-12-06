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В Балашихе пьяный полицейский устроил смертельное ДТП с тремя автомобилями

В Балашихе пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. Подробности во вторник, 6 декабря, привел Telegram-канал Shot.

Авария случилась на трассе «Балашиха — Салтыковка». Там 40-летний оперуполномоченный из МУ МВД России «Балашихинское» ехал на личном Range Rover и врезался сначала в «ГАЗель», потом в Ford, Skoda и затем протаранил дерево.

Погибла 44-летняя пассажирка «Шкоды». Также врачи госпитализировали водителя этой иномарки с черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломами. Остальные серьезно не пострадали.

Виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался. Однако в его автомобиле обнаружили пустую бутылку из-под водки.

«Следователями произведен осмотр места, изъяты подушки безопасности автомобилей, бутылка из-под водки, мобильный телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены водители автомобилей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — сообщили в следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело. Полицейского уже уволили, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.