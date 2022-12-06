Умер уроженец Рязанской области Юрий Дубровин

Он был советским, украинским и российским актером.

Скончался уроженец Рязанской области, советский, украинский и российский актер Юрий Дубровин. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила «Российская газета».

Юрию Дубровину было 83 года. Он родился в Ряжске в 1939 году.

Мужчина окончил ВГИК и был принят в штат киностудии имени Довженко, после чего переехал в Киев. С 1979 года работал в Киевском театре-студии киноактера, а в 1999-м вернулся в Ряжск.

Дубровин снимался в «Ребятах с нашего двора», «Алых парусах», «На семи ветрах», «Живых и мертвых», «Д`Артаньяне и трех мушкетерах» и других.

Кадр из фильма «Батальоны просят огня»