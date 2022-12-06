Свиной грипп зафиксировали в 74 регионах России

Штамм гриппа, А (H1N1) 2009 или свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса.

В России выросло число субъектов, где обнаружили так называемый свиной грипп. Количество увеличилось до 74, передает ТАСС .

По данным Роспотребнадзора, 29 ноября число субъектов с выявленным свиным гриппом составляло 55. По состоянию на 6 декабря количество выросло до 74 субъектов.

Отмечается, что ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что штамм гриппа, А (H1N1) 2009 или свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса.