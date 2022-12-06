Сотрудники Рязанского приборного завода стали победителями и призерами турнира по боксу и чемпионата по силе удара

Все представители завода принимали участие в турнире по боксу в категории любителей, победили в предварительных боях и вышли в финал.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в гранд-финале турнира по боксу и чемпионата по силе удара «Ударная десятка» в Москве. По итогам соревнований, организованных Госкорпорацией Ростех, три сотрудника предприятия в составе команды АО «КРЭТ» завоевали две золотые и две серебряные медали.

Все представители завода принимали участие в турнире по боксу в категории любителей, победили в предварительных боях и вышли в финал.

На заключительном этапе соревнований ведущий экономист по планированию Екатерина Прохорова заняла первое место среди женщин в весовой категории до 55 кг.

Пальму первенства в этом же виде спорта среди мужчин в весовой категории свыше 90 кг получил регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дмитрий Небольсин.

Среди женщин в весовой категории до 65 кг на вторую ступень пьедестала почета поднялась инженер-конструктор Юлия Финк.

Кроме того, Екатерина Прохорова и Дмитрий Небольсин померялись силой с представителями других организаций Ростеха в чемпионате по силе удара «Ударная десятка». В категории «Серия ударов» среди женщин Екатерина Прохорова с результатом 13 440 кг завоевала серебряную медаль.

«Я поздравляю наших чемпионов с очередными высокими результатами и заслуженными наградами! — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Позади — изнуряющие тренировки, волнение, накал эмоций и напряжение. Впереди — новые достижения и победы! Наши ребята успешны не только в спорте, но и в работе: каждый из них профессионал, достойный уважения».

Победитель и призер соревнований Екатерина Прохорова рассказала, что занятия спортом позволяют ей снять напряжение после трудового дня, а также развивают такие качества как выдержка и дисциплина, помогающие в работе.

Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода приняли участие в гранд-финале «Ударной десятки» в четвертый раз. Они неоднократно становились победителями и призерами этих состязаний. Кроме того, завод дважды на гранд-финале в Москве побеждал в номинации «Ударное предприятие».

Турнир по боксу и чемпионат по силе удара «Ударная десятка» Госкорпорации Ростех 2022 года стал самым масштабным за всю историю проекта. На протяжении года в рамках региональных этапов было проведено 70 турниров в 37 городах России. В состязаниях приняли участие более 43000 человек. Победители региональных этапов состязались в гранд-финале в Москве в Лужниках за право называться сильнейшими.