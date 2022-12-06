Шойгу назвал потери Украины за ноябрь

Он отметил, что значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины нанесли на луганско-донецком и южно-донецком направлениях.

Украинские потери за ноябрь составили свыше 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости .

Он отметил, что значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины нанесли на луганско-донецком и южно-донецком направлениях.

Министр напомнил, что за последнее время российские войска освободили в Донбассе Майорск, Павловку, Опытное, Андреевку, Белогоровку и Курдюмовку.