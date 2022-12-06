Шойгу назвал потери Украины за ноябрь
Он отметил, что значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины нанесли на луганско-донецком и южно-донецком направлениях.
Украинские потери за ноябрь составили свыше 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает
Он отметил, что значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины нанесли на луганско-донецком и южно-донецком направлениях.
Министр напомнил, что за последнее время российские войска освободили в Донбассе Майорск, Павловку, Опытное, Андреевку, Белогоровку и Курдюмовку.