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Рязанцы могут посмотреть онлайн-комедию «Пошумим!» в духе раннего Тарантино
По сюжету, обаятельный Вульф выходит из тюрьмы под залог. Героя просят помочь в похищении человека, и тот соглашается, однако миссия быстро идет под откос.

Кинотеатр KION сообщил о цифровом релизе криминальной комедии «Пошумим!». Фильм-участник Московского кинофестиваля этого года уже доступен рязанским зрителям в онлайне.

Лента снята в стиле «Криминального чтива» Квентина Тарантино и «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи. По сюжету, обаятельный Вульф выходит из тюрьмы под залог. Героя просят помочь в похищении человека, и тот соглашается, однако миссия быстро идет под откос.

Роли в «Пошумим!» исполнили Николас Д’Агосто («Мастера секса»), Джессика Ван («Американские истории ужасов») и Павел Лычников («Звездный путь»). Режиссёром выступил Брайан Уоткинс («Короли драмы»); над сценарием работал Дмитрий Головин («Модель»).KION МТС доступен абонентам любого оператора связи.

Ограничение по возрасту 16+