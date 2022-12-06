Россиянам рассказали, как получить деньги за травмы от падения на льду во дворе

В случае, если человек из-за травмы оказался на больничном и временно утратил заработок, суд также может взыскать соответствующую сумму с коммунальщиков, заверила адвокат московской коллегии адвокатов Екатерина Тютюнникова. Также ответчику придется возместить и судебные издержки и моральный ущерб.

Россиянам рассказали, как отсудить деньги у управляющей компании за травму от падения на льду во дворе. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказали юристы, опрошенные агентством РИА Новости.

Так, адвокат Виктория Лезникова заявила, что сумма зависит от полученной травмы. Только за причинение вреда здоровью можно отсудить от 20 до 100 тысяч рублей и больше. В сумму входят затраты на лекарства и медицинские услуги.

В случае, если человек из-за травмы оказался на больничном и временно утратил заработок, суд также может взыскать соответствующую сумму с коммунальщиков, заверила адвокат московской коллегии адвокатов Екатерина Тютюнникова. Также ответчику придется возместить и судебные издержки и моральный ущерб.

Юристы советуют сразу вызывать скорую после получения травмы, а затем в медучреждении просить справку о повреждениях. От больничного листа также отказываться не стоит. Еще юристы советуют взять на работе справку в размере заработка при утрате трудоспособности. После нужно собрать чеки, договоры и другие документы, которые подтверждают расходы на лекарства и средства реабилитации (корсеты, трость, костыли и прочие).

Узнать, на чьем балансе находится дом, можно по квитанциям на оплату коммунальных услуг или на информационных щитах.

Отправлять претензию к УК следует заказным письмом по почте или вручить лично секретарю УК с присвоением ей входящего номера. Если документ оставили без ответа или отказали возместить ущерб, нужно подать иск в суд.