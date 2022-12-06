Прожиточный минимум в 2023 году в Рязанской области вырастет до 12 794 рублей
Опубликован проект постановления правительства об установлении величины прожиточного минимума на душу населения в Рязанской области на 2023 год. Документ опубликовали в понедельник, 5 декабря.
Отмечается, что с 1 января величина прожиточного минимума в регионе на душу населения составит 12 794 рубля.
Прожиточный минимум для отдельных категорий граждан:
- для трудоспособного населения 13 945 рублей,
- пенсионеров — 11015 рублей,
- детей — 13155 рублей.
Документ пока не вступил в силу.