Прокурором Пронского района назначили Алексея Алябьева
Ранее он возглавлял прокуратуру Сараевского района.
Прокурором Пронского района назначили Алексея Алябьева. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на приказ Генерального прокурора России от 28 ноября.
Алексею Алябьеву 43 года.
В 2001 году Алексей Алябьев окончил РГУ по специальности «Юриспруденция и политология». В органах прокуратуры работает с 2005 года.
До вступления в должность работал прокурором в Шилове, следователем прокуратуры в Шацке, заместителем прокурора Путятинского района. Последнее место работы — прокурор Сараевского района.