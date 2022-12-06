Прокурором Пронского района назначили Алексея Алябьева

Ранее он возглавлял прокуратуру Сараевского района.

Прокурором Пронского района назначили Алексея Алябьева. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на приказ Генерального прокурора России от 28 ноября.

Алексею Алябьеву 43 года.

В 2001 году Алексей Алябьев окончил РГУ по специальности «Юриспруденция и политология». В органах прокуратуры работает с 2005 года.

До вступления в должность работал прокурором в Шилове, следователем прокуратуры в Шацке, заместителем прокурора Путятинского района. Последнее место работы — прокурор Сараевского района.