Появилась петиция с требованием покинуть пост и.о. ректора РГУ Игоря Мурога

Автор обращения отмечает, что работников и студентов РГУ имени С. А. Есенина устраивало учиться и работать под руководством Олега Сулицы.

Во вторник, 6 декабря, на сайте change.org появилась петиция с требованием покинуть пост исполняющего обязанности ректора РГУ им. С. А. Есенина Игоря Мурога.

Автор обращения отмечает, что работников и студентов РГУ имени С. А. Есенина устраивало учиться и работать под руководством Олега Сулицы.

«Новый ректор агрессивно начал свою деятельность. Начал с бессмысленных запретов и ограничений прав человека на территории вуза. В первые дни своего правления перечеркнул всю работу, которую проделала предыдущая администрация РГУ. От лица студентов и преподавателей обращаемся к вам, Игорь Мурог, мы не хотим учиться и работать под вашим руководством, с вашими армейскими порядками и замашками. Вам необходимо в ближайшее время подать в отставку со своей должности, как говорится, без компромиссов», — говорится в сообщении.

Также автор петиции отметил, что «работники и студенты РГУ планируют начать сбор подписей в адрес министерства науки и высшего образования России с требованием расторгнуть контрактные отношения с и. о. ректора Игорем Мурогом».

Напомним, Мурога назначили и.о. ректора РГУ 30 ноября.