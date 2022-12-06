Песков ответил на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новаций по изданию указа о завершении мобилизации нет. Об этом передает РИА Новости .

Ранее депутаты Мосгордумы написали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. В обращении они отметили, что указ необходим, поскольку публичные заявления о завершении мобилизации не имеют юридической силы, могут вызывать недопонимание у органов исполнительной власти и военных комиссариатов. По словам депутатов, им продолжают поступать обращения о нарушении прав при мобилизации.

«Мы же уже все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет», — прокомментировал Песков.