Никитин: систему подготовки и подбора кадров необходимо выстраивать для конкретного инвестора

Система подготовки и подбора специалистов для предприятий, реализующих инвестпроекты в Рязанской области, предусматривает работу по трем направлениям: закрытие потребности предприятия на текущий момент и в краткосрочной перспективе, подготовка специалистов, которые начнут трудиться через 1-2 года, и работа по закрытию кадровых нужд на стратегический период — 7 и более лет.

В Рязани зампред правительства Артем Никитин провел совещание с участием представителей действующих предприятий, которые планируют расширение на инвестплощадках Рязанской области, регионального Центра занятости населения, Центра опережающей профподготовки, рязанских колледжей и техникумов. Они обсудили вопросы подбора востребованных специалистов для инвестиционных производств.

Так, система подготовки и подбора специалистов для предприятий, реализующих инвестпроекты в Рязанской области, предусматривает работу по трем направлениям: закрытие потребности предприятия на текущий момент и в краткосрочной перспективе, подготовка специалистов, которые начнут трудиться через 1-2 года, и работа по закрытию кадровых нужд на стратегический период — 7 и более лет.

«Результатом общих усилий в каждом случае должна стать система подготовки и подбора кадров для конкретного инвестора, — прокомментировал зампред регионального правительства Артем Никитин. — По каждому инвестору и направлению должен выстраиваться индивидуальный и конкретный трек. Первые встречи состоятся уже на днях и будут организованы, в том числе, для резидентов индустриального парка „Рязанский“».

На этой неделе состоится ряд индивидуально ориентированных встреч с кадровыми службами предприятий инвесторов. Так, ООО «НПО ПК РВ» и ООО «Эра» встретится с руководством и студентами «Рязанского политехнического колледжа», ряд компаний, в том числе резидентов парка «Рязанский», проработают схему поиска необходимых специалистов по вакантным должностям с Центром занятости населения, также представителей заинтересованных компаний инвесторов на своей площадке примет Центр опережающей профподготовки.

Качество и доступность трудовых ресурсов — одна из позиций рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. В этом году региональные органы власти и институты развития усилили работу по повышению этого показателя. В ней принимают участие представители областных министерств экономического развития, образования и молодежной политики, труда и социальной защиты, здравоохранения, а также Корпорации развития, Центра занятости населения, Центра опережающей профессиональной подготовки, учреждений среднего профессионального и высшего образования.