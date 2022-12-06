МТС Travel: новогодняя Рязань может стать центром семейного отдыха из-за доступных гостиниц

К таким результатам пришли аналитики сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com.

Рязань, благодаря недорогим гостиницам, имеет все шансы стать самым привлекательным регионом России для проведения новогодних каникул. Средняя стоимость номера в рязанских отелях признана самой низкой среди городов подобного и большего размера. К таким результатам пришли аналитики сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com .

Средняя цена суток в гостиницах страны составила 4300 рублей, в Рязани — 3600 рублей. Для сравнения, средний чек за сутки в Москве составляет 4900 рублей, в Санкт-Петербурге и Калининграде — 5100 рублей, Казани — 5300 рублей, на Камчатке — 5400 рублей, во Владимире — 3900 рублей.

В масштабах России 40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых составляет около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории «три звезды» за год выросли в цене на 8%, а ночь в пятизвездочном отеле подорожала на 21% - до 11 100 рублей. Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи — ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее.

«Затраты на жилье в путешествиях обычно составляют 50-60% от всего бюджета. Особенно это чувствительно для семей с детьми, которые стараются экономить на подобных расходах, чтобы сделать отдых более разнообразным. В новогодние каникулы Рязань имеет все шансы стать столицей российского туризма благодаря недорогим гостиницам, которые сегодня дешевле на 15-16%, чем в среднем по России. Наша Big Data в этом году подтвердила, что туристы знают об этой особенности — турпоток в 2022 году вырос на 11%", — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Примерно треть бронирований отелей в России сегодня приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд на путешествия внутри страны, путешественники выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов, но на них останавливаться не собираются, уже планируя, куда поедут на новогодних каникулах.