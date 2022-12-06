Мобилизованные россияне в первом бою в ДНР взяли в плен бойцов ВСУ

Старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман сообщил, что это произошло в районе города Марьинка.

Российские военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, в первом бою в зоне спецоперации в ДНР захватили украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны.

«Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных», — говорится в сообщении.

Старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман сообщил, что это произошло в районе города Марьинка. Российские военнослужащие заметили украинских солдат в одном из зданий и открыли по ним огонь.

Туман предположил, что у украинцев стали заканчиваться боеприпасы и они решили сдаться. У них забрали оружие, раненым оказали медпомощь. В плен взяли пять человек, один был убит.