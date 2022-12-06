Малков пригрозил санкциями коммунальщикам за срыв работ по капремонту

Он также заявил, что в Рязанской области есть серьезные проблемы с капремонтом жилых домов.

Губернатор Павел Малков заявил о планах ввести санкции для коммунальщиков за срывы работ по капремонту. Об этом во вторник, 6 декабря, он написал на личной странице во «Вконтакте».

По его словам, в Рязанской области есть серьезные проблемы с капремонтом жилых домов. На совещании, прошедшем накануне, он обсудил текущую ситуацию.

«В первую очередь, приняли меры по шести домам, которые в зиму были оставлены без крыши. Сейчас они утеплены и закрыты, полностью ремонт завершится до 20 декабря», — написал Малков. Глава региона также заявил, что поручил проанализировать прошедшие конкурсы и процедуру выбора подрядчиков. А тех, кто не будет в срок сдавать объекты — ждут жесткие санкции.

«Будем вводить жесткие санкции за неисполнение работ, а некоторые работы запретим проводить зимой, — заявил Малков. — Необходимо заново выстраивать всю систему по программе капремонта, в том числе вводить систему общественного контроля. Люди платят взносы и должны видеть, что работа ведется добросовестно».