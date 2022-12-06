Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-7°
Срд, 07
-7°
Чтв, 08
-5°
ЦБ USD 62.18 0.41 06/12
ЦБ EUR 65.52 0.53 06/12
Нал. USD 65.11 / 68.1 06/12 12:55
Нал. EUR 67.91 / 68.87 06/12 12:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
5 902
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
4 711
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
14 619
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
14 353
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Малков пригрозил санкциями коммунальщикам за срыв работ по капремонту
Он также заявил, что в Рязанской области есть серьезные проблемы с капремонтом жилых домов.

Губернатор Павел Малков заявил о планах ввести санкции для коммунальщиков за срывы работ по капремонту. Об этом во вторник, 6 декабря, он написал на личной странице во «Вконтакте».

По его словам, в Рязанской области есть серьезные проблемы с капремонтом жилых домов. На совещании, прошедшем накануне, он обсудил текущую ситуацию.

«В первую очередь, приняли меры по шести домам, которые в зиму были оставлены без крыши. Сейчас они утеплены и закрыты, полностью ремонт завершится до 20 декабря», — написал Малков. Глава региона также заявил, что поручил проанализировать прошедшие конкурсы и процедуру выбора подрядчиков. А тех, кто не будет в срок сдавать объекты — ждут жесткие санкции.

«Будем вводить жесткие санкции за неисполнение работ, а некоторые работы запретим проводить зимой, — заявил Малков. — Необходимо заново выстраивать всю систему по программе капремонта, в том числе вводить систему общественного контроля. Люди платят взносы и должны видеть, что работа ведется добросовестно».