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Число погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до семи
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при разборе завалов.

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до семи. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Югре.

Уточняется, что утром при разборе завалов обрушившегося здания спасатели нашли тело еще одного погибшего. Тем самым количество погибших возросло до семи.

«В 5.54 (3.54 мск) поступило сообщение, предварительно, нашли тело человека. На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия. После этого разбор завалов будет продолжен», — сказали в ведомстве.

Напомним, в воскресенье, 4 декабря, в Нижневартовске произошел взрыв бытового газа в жилом многоэтажном доме.