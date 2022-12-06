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Более 3500 добровольцев и мобилизованных отправились на СВО из Рязанской области

Более 3500 добровольцев и мобилизованных отправились на СВО из Рязанской области. Такой вывод можно сделать на основе изменения в бюджет 2022 года, который рассмотрели во вторник, 6 декабря, на заседании правительства.

Глава рязанского минфина Марина Наумова отметила, что на выплаты мобилизованным выделено 300 млн рублей. Кроме того, на единовременную выплату для добровольцев СВО намерены потратить еще 78 млн. Напомним, выплата мобилизованным в Рязанской области составляет 100 тысяч рублей, а добровольцам — 114 943 рублей.

Таким образом, средств хватит на 3000 мобилизованных и 678 добровольцев, в том числе и военных из десантного училища.