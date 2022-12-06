Бастрыкин поручил доложить о проверке по происшествию в школе в Рязанской области

Глава С. К. России поручил доложить о ходе проверки по происшествию в школе в Рязанской области. Об этом сообщили в информационном центре С. К. России .

К председателю Следственного комитета в приемную «ВКонтакте» вновь обратилась жительница Рязанской области. Ранее она сообщала, что в сентябре прошлого года в школе между учениками пятого класса произошла драка, во время которой ее сына избили и выбили ему несколько зубов. Никто из руководства и сотрудников школы не пытался вызвать скорую, а также не сообщил ей о произошедшем. Ребенка доставили в больницу спустя долгое время.

Заявительница указывает на длительное непринятие мер к привлечению виновных лиц к ответственности. Следователи проводят проверку по данному факту.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ С. К. России по Рязанской области Владимиру Никешкину представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.