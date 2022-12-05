Взрыв бензовоза на аэродроме под Рязанью сняли с другого ракурса
Напомним, в понедельник, 5 декабря, на аэродроме в Дягилеве взорвался бензовоз. Три человека погибли, шесть пострадали.
Взрыв бензовоза на аэродроме под Рязанью сняли с другого ракурса. Кадры в понедельник, 5 декабря, публикует РЗН.инфо.
Напомним, в понедельник, 5 декабря, на аэродроме в Дягилеве взорвался бензовоз. Три человека погибли, шесть пострадали. Также в результате ЧП получил повреждения самолет. Видео взрыва засняли очевидцы.