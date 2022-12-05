В Воронежской области в жилом доме взорвался газовый баллон

Пострадал один человек.

В Воронежской области взорвался газовый баллон в жилом доме. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило областное правительство.

Инцидент случился в Кантемировке в жилом трехэтажном доме. Как пишут местные власти, там произошла разгерметизация газового баллона. В результате ЧП в здании выбило стекла. Пострадал один человек. Ему оказывают медицинскую помощь.

«Подчеркнем, что причина ЧП исключительно в бытовой плоскости», — сообщило правительство.

Также власти сообщили, что остальным жителям дома оказывается «вся необходимая поддержка».

Это уже четвертый взрыв газа в России за сутки. Ранее сообщилось о взрывах в Новосибирской области, Ярославле и Нижневартовске.