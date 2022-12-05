В Старожиловском районе загорелся дом помещиков Хлебниковых

В двухэтажном доме помещиков Хлебниковых давно никто не жил, ранее в нем располагались магазины. Причины пожара устанавливают. По предварительной версии, не исключен человеческий фактор.

В Старожиловском районе загорелся дом помещиков Хлебниковых. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В понедельник, 5 декабря, в селе Истье загорелся нежилой заброшенный дом. Сообщение о возгорании поступило в 06:12.

В двухэтажном доме помещиков Хлебниковых давно никто не жил, ранее в нем располагались магазины. Когда пожарные приехали на место, весь заброшенный дом уже горел. Площадь пожара составила 780 квадратных метров.

Сам дом сделан из кирпича но, но внутри него много деревянных перегородок, лестниц и другого.

По состоянию на 15:00 пожар тушили два пожарных расчета — идет разбор конструкций и проливка конструкций.

Причины пожара устанавливают. По предварительной версии, не исключен человеческий фактор.