В Рязанской области 15-летний подросток предстанет перед судом за кражу планшета

Уголовное дело возбудили по пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину»).

В Рязанской области 15-летний подросток предстанет перед судом за кражу планшета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В июле 2022 года 15-летний житель Спасского района залез к дом к соседке и украл планшет.

Уголовное дело возбудили по пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину»).

Материалы дела направили в суд. Также следователи направили представления в подразделение по делам несовершеннолетних и комиссию по делам несовершеннолетних и защите из прав.