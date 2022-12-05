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В Сасовском районе 45-летний мужчина пьяным выпал из окна
Инцидент случился в поселке Сотницыно.

В Сасовском районе 45-летний мужчина выпал из окна. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Инцидент случился накануне в воскресенье, 4 декабря, примерно в 21.00 в поселке Сотницыно. Мужчина выпал из окна своей квартиры на третьем этаже. На момент случившегося мужчина был пьян.

После происшествия пострадавшего госпитализировали в Сасовское ММЦ с множественными переломами.

Правоохранители сообщили, что мужчина выпал из окна по неосторожности.