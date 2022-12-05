В Рязанской области семьи мобилизованных намерены освободить от оплаты пени за услуги ЖКХ

В Рязанской области семьи мобилизованных намерены освободить от оплаты пени за услуги ЖКХ. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте правительства 2 декабря.

В документе говорится, что заключившие контракт в связи с мобилизацией и члены их семей освобождаются от начисления пеней «в случае несвоевременного и неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Документ пока не вступил в силу, его принятие не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.