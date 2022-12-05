В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов

С 7 по 10 декабря изменится расписание пригородных поездов в Рязанской области в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне «Рязань-1 — Лесок».

В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

С 7 по 10 декабря на перегоне «Рязань-1 — Лесок» с 07:00 до 10:00 будут проводить ремонтно-путевые работы.

У некоторых электропоездов, курсирующих между станциями «Рязань-1» и Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово, а также сообщением «Касимов — Шилово», изменится время отправления и прибытия.

Рязанцев попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Информацию разместили на вокзалах и остановках, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении.