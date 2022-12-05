В Рязанской области два ребенка заболели менингитом

Об этом сообщила «МедиаРязань» со ссылкой на рязанское управление Роспотребнадзора.

В Рязанской области два ребенка заболели менингитом. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило РИА «МедиаРязань» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщается, что один из них уже выписан из больницы. В учреждениях, которые посещали заболевшие дети, провели профилактические мероприятия и разъяснительную работу.

Ранее замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец сообщил, что в городе был зафиксирован один случай смерти ребенка, предварительно, от менингита.